Critter Cafe komt eind november naar de Switch

Afgelopen juni werd Critter Cafe aangekondigd. In deze cozy management game draait het allemaal om het verzamelen van schattige wezentjes, die een nieuw huis vinden in jouw café. Tijdens deze aankondiging was er nog geen releasedatum bekend, maar gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Uitgever Secret Mode en ontwikkelaar Sumo Digital hebben namelijk bekend gemaakt dat de game op 26 november op de Switch verschijnt. Om dit nieuws bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Critter Cafe draait om het managen van je eigen “wezens” café. Waar we het in de echte wereld vaak vooral met katten moeten doen, gaat deze game over een café met allerlei schattige wezentjes. Het idee is simpel: je redt deze zogeheten ‘Critters’ en geeft ze vervolgens een thuis in je cafeetje. De beestjes zitten gevangen in portals en door puzzels op te lossen neem je je nieuwe vriendjes mee naar huis. Daarnaast run je dus je café en vermaken de Critters je gasten. Toch een beetje een kattencafé-idee dus. Je richt de tent helemaal naar wens in en natuurlijk kun je ook je personages aanpassen zoals jij wilt.