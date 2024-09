Beyond galaxyland heeft een launch trailer

United Label heeft de launctrailer van Beyond Galaxyland onthuld, een avontuur-RPG geïnspireerd door klassieke sci-fi films uit de jaren ’80 en iconische turn-based RPG’s uit de jaren ‘90.

Spelers stappen in de schoenen van Doug, een middelbare scholier die terechtkomt in ‘Galaxyland’, een unieke verzameling planeten die samen een soort sterrenstelsel-zoo vormen. Samen met zijn gewapende cavia Boom Boom en de robot MartyBot moet Doug de Aarde redden van een dreiging genaamd ‘The End’. De game combineert retro-sci-fi met strategische turn-based gevechten en biedt een kleurrijk scala aan planeten, zoals de besneeuwde vlaktes van Arcos en de neon-verlichte steden van Neo. Met meer dan 25 eindbaasgevechten, een rijke soundtrack en een verhaal vol humor en avontuur belooft Beyond Galaxyland een nostalgische, maar frisse ervaring te bieden.

Wat is jouw favoriete sci-fi film? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de launctrailer.