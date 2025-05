The Legend of Zelda-playlist toegevoegd aan Nintendo Music

We zijn een week verder dus het is weer tijd voor nieuwe muziek in de Nintendo Music-app. Na de toevoeging van de soundtrack van de 3DS game Mario Kart 7 vorige week, gaat het deze week om een speciaal samengestelde playlist. De muziek die deze week is toegevoegd aan Nintendo Music zijn de beste nummers uit de The Legend of Zelda-serie. De playlist bevat 18 nummers met een totale speelduur van 45 minuten. De volledige lijst met nummers kun je hier beluisteren (openen met een apparaat waarop de Nintendo Music-app is geïnstalleerd).

Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online Abonnement of Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket abonnement.

