De hint bleek waar! Zojuist is er daadwerkelijk een fysieke release voor Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut aangekondigd. In ons laatste bericht waarin we de launchtrailer van de Director’s Cut deelden, schreven we dat de website van de game leek te hinten op de komst van een fysieke versie. Uitgever Knights Peak en ontwikkelaar VEA Games bevestigen nu dat zij samen met distributeur U&I Entertainment een fysieke versie gaan verzorgen. Deze fysieke release voor de PlayStation 5, Xbox-series en de Nintendo Switch verschijnt wereldwijd op 22 augustus 2025. Je kunt kiezen uit twee versies: een standaard editie (€34,99) of een collector’s editie met naast de game ook een art boek en een soundtrack van de game (€54,99). Om de komst van de fysieke release te vieren is er ook een nieuwe trailer gedeeld. Die kun je onderaan dit bericht bewonderen.

Je speelt in Nikoderiko: the Magical World met het duo Niko en Luna. Wanneer zij een oude relikwie ontdekken op een magisch eiland grist de Grimbald van de Cobring Gems company dit weg. Om het eiland en zijn stam te redden moeten Niko en Luna met hulp van hun dierenvrienden door zeven unieke werelden navigeren en het Cobring-leger verslaan. Dit is een avontuur voor alle leeftijden en is zowel solo te spelen als in co-op. De Director’s Cut bevat extra levels, scherpere visuals en gloednieuwe content zoals nieuwe geheimen. Wij hebben de game vorig jaar mogen previewen en dat was een feestje. We waren erg gecharmeerd van deze kleurrijke platformer.

Ga jij voor de digitale versie of toch voor een fysieke release van Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut? Laat het ons weten in de reacties!