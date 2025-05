NSO-leden kunnen nu via de My Nintendo Store een Nintendo Switch 2 vooraf bestellen

NSO-leden kunnen nu via de My Nintendo Store een Nintendo Switch 2...

Inmiddels duurt het nog maar een klein maandje voordat we eindelijk op 5 juni de Nintendo Switch 2 in handen hebben. Bij diverse webwinkels zijn de pre-orders inmiddels al een tijd gesloten, maar via de My Nintendo Store is dit nu voor bijna iedereen mogelijk. Mocht je dus nog geen Switch 2 hebben kunnen bestellen en je er wel eentje wilt, dan is dit je kans! Er is alleen wel één voorwaarde: je moet namelijk lid zijn van Nintendo Switch Online. De normale Nintendo Switch 2 kun je via deze link vooraf bestellen. Mocht je liever de bundel met Mario Kart World willen, dan kun je die via deze link vooraf bestellen.

Zoals je misschien al weet, kunnen alleen de microSD Express-kaartjes in de Nintendo Switch 2. Dit soort opslag is immers een stuk sneller. De Nintendo Switch 2 zelf bezit al over 256GB aan opslag, maar als je het aantal Gigabyte vanaf dag 1 wilt verdubbelen, dan is een het speciale SD-kaartje handig om ook alvast te kopen. Dat kun je doen via deze link.

Links die bij ons op de website staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons. Dit kost jou natuurlijk niets extra’s, waardoor de prijs gelijk blijft. Wel help je hiermee de site online te houden. Meer over affiliate kun je hier lezen.