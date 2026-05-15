Home Nieuws Game Nieuws Einde in zicht voor de LEGO Great Deku Tree

Einde in zicht voor de LEGO Great Deku Tree

Door
Linda
-
LEGO Deku Tree

LEGO-sets zijn vaak maar beperkte tijd in omloop, en helaas geldt dat ook voor de LEGO Great Deku Tree. Binnenkort zal deze set uit de roulatie wordt gehaald. Daarmee valt het doek voor de allereerste LEGO-set van The Legend of Zelda.

In september 2024 verscheen The Great Deku Tree als LEGO-set. Een primeur, want tot dan toe bestonden er nog geen LEGO-sets in het teken van de iconische Legend of Zelda-franchise. Bijzonder aan deze set is bovendien dat je er twee varianten van de boom mee kunt bouwen: die uit Ocarina of Time en die uit Breath of the Wild/Tears of the Kingdom. Zelda-fans die dit bouwwerk alleen op hun wishlist hebben staan in plaats van in hun vitrinekast, moeten er echter snel bij zijn. Op de officiële Amerikaanse en Britse website staat de Deku Tree inmiddels op de ‘last chance to buy’-pagina. Dat kan maar één ding betekenen: hij zal niet al te lang meer verkrijgbaar zijn. Sla dus snel je slag als je ‘m nog wilt hebben!

Vorig artikelMoss: The Forgotten Relic verschijnt deze zomer
Linda
Linda
Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR