Einde in zicht voor de LEGO Great Deku Tree

LEGO-sets zijn vaak maar beperkte tijd in omloop, en helaas geldt dat ook voor de LEGO Great Deku Tree. Binnenkort zal deze set uit de roulatie wordt gehaald. Daarmee valt het doek voor de allereerste LEGO-set van The Legend of Zelda.

In september 2024 verscheen The Great Deku Tree als LEGO-set. Een primeur, want tot dan toe bestonden er nog geen LEGO-sets in het teken van de iconische Legend of Zelda-franchise. Bijzonder aan deze set is bovendien dat je er twee varianten van de boom mee kunt bouwen: die uit Ocarina of Time en die uit Breath of the Wild/Tears of the Kingdom. Zelda-fans die dit bouwwerk alleen op hun wishlist hebben staan in plaats van in hun vitrinekast, moeten er echter snel bij zijn. Op de officiële Amerikaanse en Britse website staat de Deku Tree inmiddels op de ‘last chance to buy’-pagina. Dat kan maar één ding betekenen: hij zal niet al te lang meer verkrijgbaar zijn. Sla dus snel je slag als je ‘m nog wilt hebben!