The Star Named EOS krijgt launchtrailer verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch en heeft inmiddels ook een bijbehorende launchtrailer gekregen om de release te vieren. The Star Named EOS is een verhaalgedreven puzzel- en avonturenspel. Sterren vormen de leidraad in dit puzzelavontuur en leiden de spelers door de zoektocht van Dei en zijn herinneringen. De game draait veelal om fotografie. Op elke locatie waar Dei komt in The Star Named EOS zal hij puzzels moeten oplossen. Bijna elke keer moet hij dat om de scène van de foto te reconstrueren.

Twijfel je nog om The Star Named EOS aan te schaffen? Wij waren in elk geval erg enthousiast over de game en beloonde deze met een mooie 8-score in onze review. De launchtrailer van de game kun je hieronder bekijken. Lijkt jou de game interessant? Laat het ons hieronder weten!