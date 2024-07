Harry Potter: Quidditch Champions verschijnt tijdens de feestdagen van 2024

Begin vorige maand maakte we tijdens Summer Game Fest 2024 voor het eerst kennis met Harry Potter: Quidditch Champions. Toen liet Warner Bros. Games weten dat ze het spel op 3 september 2024 zouden uitbrengen. Echter heeft de Switch-versie van deze game helaas wat vertraging opgelopen. Hoewel een concrete releasedatum niet is vrijgegeven, is er wel bekendgemaakt dat de titel nu tijdens de feestdagen van 2024 zal verschijnen.

Verder is het vandaag duidelijk geworden dat Harry Potter: Quidditch Champions geen microtransacties bevat. Het goud is namelijk gewoon te verdienen door te spelen, al krijg je wel 2.000 goudstukken in je handen gedrukt bij aankoop van de Deluxe Editie. Bij deze speciale editie van de game krijg je trouwens ook toegang tot de House Packs van Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw en Zwadderich.

Pak jouw bezemsteel er maar bij, want het is tijd voor zwerkbal!

Als je het één en ander van Harry Potter weet, dan heb je ongetwijfeld wel eens van zwerkbal gehoord. Van deze tovenaarssport wordt nu een spel gemaakt. In die game kun je onder andere in de huid kruipen van Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel, al kun je ook jouw eigen speelbare personage creëren. Uiteraard kun je alleen aan de slag in de Career Mode, maar het is ook mogelijk om het tegen spelers wereldwijd op te nemen.

Ben je benieuwd geworden naar Harry Potter: Quidditch Champions? Neem dan vooral hieronder een kijkje naar de allernieuwste trailer van het spel!