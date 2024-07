Is het over en uit voor de Mario & Sonic-serie?

In 2007 maakte we voor het eerst kennis met een sportspel waarin zowel Mario als Sonic, inclusief vriend en vijand, aanwezig waren. Mario & Sonic op de Olympische Spelen verscheen voor het eerst op de Wii in 2007 waarna nog veel delen volgden. Nu zou het echter zomaar over en uit kunnen zijn voor de serie. SEGA zelf heeft hierover tot nu toe geen duidelijkheid gegeven, wel weten we dat de Olympische Spelen van dit jaar geen Mario & Sonic-titel heeft gekregen. Dat noemt ook Lee Cocker, die aan elke game uit de serie heeft gewerkt, op X.

Lee Cooker noemt echter nog een opvallend iets in zijn bericht op X. Het bericht wordt namelijk afgesloten met de tekst “the series is finished”. Nog niets officieel dus, maar gezien Cooker aan alle titels uit de serie werkte, lijkt het een bericht die we zeker serieus kunnen nemen. In elk geval hoeven we op korte termijn zeker geen nieuw deel te verwachten. Zou jij het jammer vinden als er geen Mario & Sonic-titels meer verschijnen in de toekomst? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!