[Preview] Nintendo Switch 2 – op alle vlakken een verbetering

Gisteren heeft Nintendo eindelijk de Switch 2 volledig onthuld. Met een flink prijskaartje komt het systeem uit op 5 juni. Wij zijn door Nintendo uitgenodigd om in Parijs alvast de console te proberen. Natuurlijk hebben we dat met beide handen aangegrepen. Vandaag en morgen zullen er flink wat verschillende previews van games verschijnen mét beeldmateriaal. Maar hoe is de console in het algemeen bevallen?

Allereerst we hebben de Switch 2 echt uitgebreid kunnen proberen. Zo’n vier uur bijna onafgebroken van game naar game gegaan en dus ook verschillende configuraties geprobeerd. Enkele Joy-Con, Pro Controller, handheld, 4K, HDR en 120fps alle features van het systeem zijn langsgekomen.

Na de Joy-Con 2 wil je niet terug naar de originele

Een paradepaardje is natuurlijk de nieuwe Joy-Con 2. Deze modellen hebben niet alleen qua design betere designs dan de originele. Zo zijn ze groter en zijn knoppen groter, maar ook nieuwe features. Ik was tijdens mijn speelsessies verbaasd over hoe goed de controllers in mijn handen lagen. Zelf als muis lag het fijn in mijn handen, nu weet ik dat natuurlijk nog niet met langere sessies, maar ik ben hoopvol.

Nu ik het toch over de muisfunctie heb, ben ik onder de indruk van hoe goed het werkt. Bij Drag X Drive reageerde het zelfs soms te goed waardoor je soms gekke moves maakte. Voor Metroid zal dit de manier zijn die ik waarschijnlijk ga gebruiken om te spelen, zeker aangezien de functie op alle oppervlaktes lijkt te werken. Ik heb het nu bijvoorbeeld over mijn broek geprobeerd en het werkte perfect. Ook heb ik van personeel gehoord dat banken zijn gebruikt en dat ook goed werkte. Bij Metroid kun je trouwens naadloos wisselen door de Joy-Con 2 als muis neer te zetten of op te tillen.

Pro Controller nog steeds een superieure controller

Natuurlijk mochten we ook de nieuwe Pro Controller gebruiken. Deze is niet enorm vernieuwd, maar blijft de beste en fijnste controller om mee te spelen in zijn algemeen. Hij ligt erg fijn in de hand en ook de extra knoppen zitten niet vervelend in de weg. Helaas hebben we die nog niet kunnen proberen, ook hebben we het effect van een headset in de controller niet kunnen test.

Scherm is prachtig

Het grotere scherm mag dan geen OLED zijn, maar het komt verdomd dicht in de buurt. Het scherm is erg helder en de kleuren zien er prachtig uit. Het helpt sowieso al dat dit een 1080p scherm is natuurlijk, maar ook HDR is een enorme verbetering. De verschillen tussen licht en donker vallen erg goed op en om eerlijk te zijn heb ik OLED nog niet gemist, wat ik van tevoren wel verwachtte.

Performance enorm stabiel

Wat indrukwekkend is, is dat alle games die ik heb gespeeld nagenoeg soepel liepen. Van de HD Remake van Bravely Default tot Mario Kart World en de nieuwe versie van Breath of the Wild. Nu was mijn tijd met iedere game kort en kan ik niet over full games spreken, maar het is opvallend op plekken waar duidelijke drops waren dat die nu weg zijn. Ook zie je duidelijk meer detail met upgraded games. Zoals met BotW in handheld waar de Shrine of Resurrection meer sfeer kreeg door een duidelijke mist.

Metroid Prime 4 konden we helaas niet in 4K spelen, maar gelukkig wel in een andere opvallende modus. Wij speelden hem namelijk in 1080p, maar wel met 120 fps. Voor de afgelopen Direct had ik niet verwacht dat dit een ding zou worden voor games als Prime 4. Het is een geweldig vloeiende ervaring, zeker wanneer je kunt richten met de muis.

De enige game die nog niet helemaal soepel liep was Cyberpunk 2077 al zag die er ook zeker niet slecht uit. De build was sowieso een dev build dus mogelijk dat die nog beter gaat worden. Het speelt al vele malen beter dan mijn ervaring op PS4.

Gaat het de prijs waard worden?

Heel eerlijk gaat dit er vanaf hangen. Games als Cyberpunk 2077 spelen meer dan prima al op het apparaat, maar zal de pracht en praal van een PS5 natuurlijk niet halen. Hoe dan ook is het een prachtige console die goed in de hand ligt en de features werken ieder ook echt super. Hoewel het scherm geen OLED is, is het verschil relatief klein en zeker niet slecht om naar te kijken. Het kleurgebruik is weer perfect. Of je nu een upgrade speelt van BotW of de gloednieuwe Mario Kart. Ook de betere performance bij bijvoorbeeld BotW is echt een verademing. De soepele framerate bij een Vah Ruta gevecht is een wereld van verschil qua beleving.

De prijs is echter flink hoog. Persoonlijk weet ik dat ik alleen al in Mario Kart honderden uren kan gaan doorbrengen om niet te spreken over games als Metroid Prime 4. Persoonlijk denk ik dat de prijs het meer dan waard gaat zijn als dit een voorproefje is voor de komende jaren. Op ieder punt merk je een wereld van verschil.