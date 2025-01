The Tale of Bistun krijgt een Switch-versie

Actie Adventure game The Tale of Bistun komt naar de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever IMGN.PRO en ontwikkelaar Black Cube Games bekend gemaakt. De game verscheen oorspronkelijk in 2022 al op Steam, waar het erg positief ontvangen werd. Of de Switch versie het ook goed gaat doen weten we binnenkort, want de game verschijnt op 21 januari op de Nintendo Switch. De trailer die dit aankondigt kun je hieronder bekijken.

In The Tale of Bistun volg je het verhaal van een beeldhouwer die zijn geheugen heeft verloren. Voor redenen onbekend voor hem probeert hij Mount Bistun te beklimmen, een berg waar veel gevaar huist. Zo zal hij legioenen monsterachtige wezens te lijf moeten gaan in snelle tactische gevechten. Gebruik krachtige magische vaardigheden om het tij van gevechten te keren of om je te helpen de wereld te onderzoeken. Daarnaast zul je ook een mysterieuze plek verkennen, genaamd de Revelations Realm, waar vergeten herinneringen zich bevinden. Een mysterieuze stem spoort hem aan om verder te gaan, op zoek naar de antwoorden die hij zo wanhopig zoekt.