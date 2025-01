Krijgt de Switch 2 deze Xbox-toppers?

Het Switch-nieuws blijft maar komen! Volgens NateTheHate kunnen we 2 grote Xbox-games voor de Switch twee verwachten: Microsoft Combat Flight Simulator en Halo: The Master Chief Collection. Wie de (Switch 2-)leaks op de voet volgt, zal NateTheHate wel kennen. Hij is namelijk vaak goed op de hoogte van game-nieuwtjes die nog niet bekend zijn gemaakt. Naast deze concrete titels noemt Nate dat we nog meer van Microsoft mogen verwachten op Switch 2-gebied. Hij voorspelt dat Microsoft erg actief zal zijn in het eerste levensjaar van de nieuwe Switch-console. Daarbij kun je denken aan ports van andere Microsoft-games, maar ook aan updates voor Microsoft-games die nu al op de Switch beschikbaar zijn. Dat Microsoft-games zich uitermate goed kunnen lenen voor de Switch hebben we al eerder ondervonden. Denk bijvoorbeeld aan Pentiment, een game die wij maar liefst een 9,2 gaven!

Maar fans van JRPG’s kunnen ook in hun handjes knijpen. Volgens Nate’s voorspelling komen namelijk zowel de Final Fantasy 7 Remake als Rebirth naar de Switch 2! Al kunnen de hardcore fans natuurlijk nu al los met de originele versie ;). Hopelijk kunnen we binnenkort een bevestiging van de makers verwachten. Naar welke game kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten in de comments!