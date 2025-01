Roguelite rhythm shooter Robobeat komt naar de Nintendo Switch

Robobeat komt naar de Nintendo Switch. Deze roguelite rhythm shooter is al een half jaar te spelen op Steam, maar maakt binnenkort de overstap naar consoles. Dat is door middel van een trailer aangekondigd. Dit zal dan inclusief de nieuwe ‘Infinite Locker’ feature en de ‘Nexus Weapon’ zijn, welke afgelopen maand voor Steam werden aangekondigd. In de game zul je los kunnen gaan op 38 originele muzieknummers, eveneens drie speciale bonus cassettes met nummers uit de games BPM: Bullets Per Minute, Dusk, and Ultrakill. De trailer kun je hieronder bekijken. De game verschijnt op 30 januari op de Switch.

In Robobeat speel jij Ace, een beroemde premiejager. Je zit je laatste doelwit aan, een excentrieke roboto-showman genaamd Frazzer. Om hem te vinden zul je echter een weg moeten banen door zijn vreemde techno-playground, op de maat van de muziek! Leer hoe je de meest vreemde vijanden een kopje kleiner maak terwijl je schiet, tegen de muur op rent, slide, sprint en een dodelijke dans danst om verder te komen. Vergroot je schade en verklein je cooldown door op de maat van de muziek te schieten en je combo’s hoger te krijgen. Vind nieuwe wapens met vreemde nieuwe vaardigheden en blijf vooral niet stilstaan! En als je wel doodgaat? Geen zorgen. Gooi je vaardigheden en wapens op de shuffle en probeer het gewoon nog een keer!