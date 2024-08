Tomba Special Edition – nieuwe features en fysieke releases

Afgelopen week verscheen Tomba Special Edition op de Nintendo Switch, en daar moeten we het even over hebben. Het is de terugkeer van een klassieker die inmiddels redelijk zeldzaam is, oorspronkelijk uitgebracht voor de PlayStation in 1997. Veel mensen hebben vroeger alleen de demo gespeeld en zijn daarna op zoek geweest naar de volledige game (om vervolgens te schrikken van de prijzen op Marktplaats). Leuk dus dat hij nu opnieuw is uitgebracht. Deze speciale editie wordt specifiek een re-release genoemd en is dus geen remaster. In dit geval houdt dat in dat de game er nog hetzelfde uitziet, maar dat er een aantal nieuwe features zijn toegevoegd.

Wat is er nieuw?

Wat zijn die nieuwe features dan? Laten eerst beginnen bij wat er hetzelfde is gebleven. Niet alleen zien de gameplay visuals er nog hetzelfde uit, ook de native resolutie van de originele release wordt gehandhaafd. Als je wilt, kun je de game dus exact spelen zoals hij vroeger was. Het is echter ook mogelijk – en dit is de eerste nieuwe feature – om de resolutie aan te passen zodat je boven en onder geen zwarte lijnen hebt. Je kunt zelfs fullscreen spelen, al is het de vraag welke invloed dat op de beeldweergave heeft.

Een andere update is de muziek. We hadden het hier eerder al over: de soundtrack is onder handen genomen door de originele componist. Heb je de originele game gespeeld, dan zul je meteen de verschillen in de muziek horen. Grotendeels is de oorspronkelijke muziek nog goed te herkennen, maar dat de soundtrack een make-over heeft gekregen, is overduidelijk. Geen zorgen als je meer van de nostalgie bent – je kunt op elk moment schakelen tussen de nieuwe en de oude muziek. In het hoofdmenu vind je bovendien een muziekspeler, waar je naar hartenlust beide edities van de soundtrack kunt beluisteren. Heb jij een favoriete track?

Als laatste vind je in het hoofdmenu een paar leuke extraatjes, zoals de originele artwork van de verschillende edities van Tombi (Noord-Amerika, Europa, Japan). Zelfs de boekjes die in de hoes zaten kun je doorbladeren. Daarnaast kun je een interview bekijken met de maker van de originele Tombi. Aangezien de game verder in principe hetzelfde is gebleven, zou dit je afweging kunnen zijn om de Special Edition te kopen als je ook het origineel al hebt (gespeeld). Dat, en misschien wel het gemak van op ieder moment kunnen opslaan in plaats van alleen aan het begin van elk level. Welkom in de 21e eeuw, Tombi!

Een speciale editie van de Special Edition

Wat we eerder ook al aanstipten, is dat Limited Run Games aan een fysieke release van Tomba Special Edition zou werken. Als we een kijkje nemen op de website, zien we naast een standaardeditie ook een Whoopee Edition. En die bevat heel wat meer dan alleen de game! Zo zien we onder andere beeldjes van zowel Tombi zelf als van een Koma-varken, de soundtrack op twee discs (zowel origineel als remastered), en een hardcover boek met artwork en een strategy guide. De game wordt bovendien geleverd in een retrohoes. Je mag er wel aardig wat centjes voor neertellen – de Whoopee Edition kost $ 149,99. De fysieke standaardeditie daarentegen kost $ 34,99. Pre-orderen kan deze maand nog.

Een korte opfrisser

Tombi! (of Tomba! dus) is een platformklassieker waarin jij de armband van je opa moet terugvinden. Deze is gestolen door de kwaadaardige Koma-varkens, die de hele wereld hebben betoverd. Tijdens je zoektocht kom je door uiteenlopende levels, van ‘Het dorp waar alles begint’ tot het ‘100 bloemenbos’ en van de Feniksberg tot Bacchusdorp. Onderweg maak je allerlei vrienden die je helpen in de strijd tegen de Koma-varkens, vrienden die je aan het einde nodig zult hebben. Je lost missies en puzzels op en één voor één worden de verschillende werelden in de game verlost van hun vloek. De game is in principe 2D, maar diverse levels hebben ook een ‘achtergrond’ waarin je kunt spelen, en hebben zodoende dus twee lagen. Het spookhuis laat je zelfs met perspectief spelen door je er helemaal omheen te laten lopen en de camera mee te draaien. Best fancy voor die tijd!

Nu heeft Tombi! dus zijn re-release gekregen in de vorm van Tomba Special Edition. Inmiddels is het ook al bekend dat Tombi 2 dezelfde behandeling zal krijgen. Hierover zal Limited Run Games later meer bekendmaken. Als er meer nieuws is, lees je dat natuurlijk hier!

Vertel ons over jouw Tombi-ervaring! Heb je de game vroeger gespeeld, of ga je met Tomba Special Edition een eerste poging wagen? Laat het ons weten in de comments!