Volgend jaar staat er een grote update op de planning voor Balatro

Er is een grote kans dat je wel eens van Balatro hebt gehoord en misschien heb je het spel zelfs wel in bezit. Kort na de release van deze poker-roguelike was de game namelijk al 500.000 keer verkocht. Inmiddels is het nieuws naar buiten gekomen dat de titel nu maar liefst twee miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dat moet natuurlijk gevierd worden en ontwikkelaar LocalThunk denkt daar hetzelfde over. Er is namelijk aangekondigd dat er een grote update voor Balatro aan zit te komen.

Hoewel details schaars zijn gebleven, weten we al wel dat er in 2025 nieuwe ideeën en strategieën aan het spel zullen worden toegevoegd. Om de dankbaarheid van de ontwikkelaar te tonen, is de gameplay-update volgend jaar volledig zonder extra kosten te downloaden. Mocht je Balatro links hebben laten liggen omdat je al jouw games fysiek wilt hebben, dan heb ik goed nieuws voor je. Vanaf 17 september is een fysiek exemplaar van deze titel namelijk te koop, al zul je die mogelijk moeten importeren.