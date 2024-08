Pokémon spellen vieren alvast het WK met speciale events

Volgende week worden de Pokémon World Championships gehouden in Honolulu, Hawaï. De jaarlijkse wedstrijden in Pokémon VG, TCG, Unite en Go worden ieder jaar groots gevierd met speciale evenementen. Hoewel de meeste evenementen binnenkort pas van start gaan, zijn enkele al begonnen. Zo kun je in Pokémon Scarlet & Violet en Pokémon Unite aan de slag.

Pokémon Unite

In Pokémon Unite zijn er sinds 6 augustus verschillende uitdagingen live gegaan. Door mee te doen aan gevechten, in te loggen in het spel en meer kun je speciale rewards verdienen om te gebruiken in het spel. Het gaat hier eigenlijk alleen om cosmetische voorwerpen, want je kunt toegang krijgen tot virtuele versies van de jerseys die de daadwerkelijke spelers tijdens het WK dragen. Deze missies lopen door tot 5 september 14:00 Nederlandse tijd.

Pokémon Scarlet & Violet

Vanaf vrijdag 9 augustus 02:00 tot en met vrijdag 23 augustus 01:59 (Nederlandse tijden) kunnen spelers ook in Scarlet en Violet verschillende evenementen meemaken. Dit in de vorm van speciale Tera Raid Battles en Mass Outbreaks.

Om te beginnen kun je in Tera Raid Battles van 1 tot en met 5 sterren de Chest Form Gimmighoul tegenkomen. Bijzonder aan deze Tera Raid Battle is niet dat die extra sterk is, nee je hebt een unieke kans om hem als shiny tegen te komen en dus ook te vangen. Dit is normaal niet mogelijk in het spel.

Daarnaast zullen Riolu, Comfey en Wattrel verschijnen in Mass Outbreaks. Wattrel outbreaks kun je in de hele Paldea-regio tegenkomen, Riolu in Kitakami en Comfey in het Terarium van de Blueberry Academy. In een Mass Outbreaks heb je een grotere kans om Pokémon in hun Shiny vorm tegen te komen, maar ook is er een grotere kans dat ze een Pumped-Up Mark hebben.

En verder

Vanaf volgende week zullen er meer evenementen online komen waaronder in Pokémon Go. Hier zullen we later meer informatie over delen.