Tron: Catalyst komt in 2025 naar de Switch

Big Fan Games heeft laten weten dat er volgend jaar een nieuwe game uit de Tron-franchise uitkomt, namelijk Tron: Catalyst. Net als de vorige Tron-game, Tron: Identity, wordt ook deze nieuwe titel gemaakt door Bithell Games. We kunnen een geheel nieuw verhaal verwachten.

In Tron: Catalyst speel je als Exo, een vindingrijk maar onbeduidend programma dat werkt als bezorger. Tot er een pakket ontploft en hem een unieke kracht geeft: de Glitch. Daarmee roep je de toorn van de leiders van de Arq Grid op je af, die deze kracht de kop in willen drukken. In het bijzonder trek je de aandacht van Conn, een kwaadaardig programma met zijn eigen agenda. In Catalyst keer je terug naar de iconische cyberwereld van Tron, compleet met de herkenbare blauwe neonlook en aangevuld door een meeslepende soundtrack van de componist voor Tron: Identity.

Conn zit achter je aan. Je wordt dus voortdurend op de hielen gezeten, en moet er alles aan doen om niet gesnapt te worden. Denk aan rondcrossen op Light Bikes en je vijanden het hoofd bieden met Identity Combat. Uiteraard gebruik je je nieuwe Glitch-krachten om je bij te staan tijdens je avontuur. Zo vind je geheime gebieden en afkortingen die je kunnen helpen. Data Shards helpen je om nieuwe vaardigheden te leren en sterker te worden. Dat ga je ook zeker nodig hebben! Tron: Catalyst is een isometrische action-adventure game met nadruk op de action, want met de hordes vijanden die in je weg staan moet er een hoop geknokt worden.

Benieuwd? Bekijk de trailer hieronder om alvast een eerste indruk te krijgen.