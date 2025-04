[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 15

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Battlefield Waltz

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99– 9 april 2025

Westerse Fans hebben er even op moeten wachten; hoewel Battlefield Waltz alweer uit 2014 komt is deze nooit eerder in het westen verschenen. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen, en kunnen we ook hier met deze Playstation Vita titel aan de slag. Het hoofdpersonage in deze otome visual novel is Lan, The Maiden of the Cursed Sword. In een poging haar geliefden te beschermen pakt zij een zwaard op. Alleen blijkt dit een vervloekt zwaard te zijn die enorme krachten bezit. Lan heeft geen andere keuze en vertrekt naar militaire academie. Daar ontmoet zij nieuwe mensen en vindt ze wat ze dacht kwijt te zijn, een plek om bij te horen. Benieuwd of de game wat voor je is? We hebben de game alvast voor je geprobeerd. Onze review kun je hier lezen.

Star Overdrive

Prijs in de Nintendo eShop: €34,99 – 10 april 2025

Star Overdrive neemt spelers mee op een avontuur door een uitgestrekte buitenaardse wereld. Hier neem je het op tegen uitdagende vijanden, los je ingewikkelde puzzels op en ontdek je geheimen in vier unieke biomes, zoals glinsterende woestijnen en uitgestrekte oceanen. Een belangrijk onderdeel van de gameplay is je aanpasbare hoverboard, waarmee je snel door de landschappen navigeert, ongelooflijke stunts uitvoert en de strijd aangaat met vijanden. Geïnspireerd door games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, biedt Star Overdrive unieke gameplay met physics-gestuurde krachten en epische gevechten. Spelers combineren melee-aanvallen, speciale moves van hun hoverboard en strategische krachten om vijanden van alle groottes te verslaan.

Promise Mascot Agency

Prijs in de Nintendo eShop: €24,50– 10 april 2025

In Promise Mascot Agency speel jij Michizane Sugawara, de hoogste luitenant in een Yakuza familie. Nadat hij iemands leven kiest over het geld dat hij moest beschermen wordt zijn dood in scene gezet en wordt hij naar een behekst stad gestuurd. Hier krijgt hij de taak om een gefaalde familiezaak weer winstgevend te maken, een mascotte bureau. Assistent Manager Pinky helpt hem hierbij, zijzelf ook een mascotte. Het is hun taak om mascottes te vinden en ze een baan aan te bieden in jouw Mascotte Bureau.

Zoals iedereen weet zijn mascottes levende wezens die sinds het begin der tijd hebben samengeleefd met mensen. Deze mascottes hebben hun eigen wensen en dromen, en je zult dus flink moeten onderhandelen voordat ze voor je werken. Daarna kun je ze nieuwe vaardigheden leren enz e op pad sturen om geld te verdienen. Maar goed, zulke baantjes gaan niet altijd goed…Of het nou een te kleine doorgang is, een keuken die in de brand staat of geesten uit je ergste nachtmerries, gevaar schuilt overal! Weet jij dit bureau weer succesvol te maken?

Wat verder verschijnt in de week van 7 tot en met 13 april

9 april – Progress Orders

9 april – Detective from the Crypt

9 april – Secrets in Green

10 april – Pocket Bravery

10 april – Wind Story

10 april – Snow Bros. 2 Special

10 april – Little Droid

10 april – Hook: Complete Edition

10 april – Leo & Mio: Animal Rescue

10 april – Windborn: Concrete Jungle

10 april – Girls Made Pudding

10 april – Merchant in Dungeon

10 april – Dreamless Girl

10 april – Pilo and the Holobook

10 april – TongTong

10 april – Skull Pirates Adventures

10 april – Korean Drove Flying Tour Ungdo

10 april – Spot it Fast! Kid’s Difference Hunt

10 april – EGG CONSOLE ‘Pyramid Warp’ MSX

10 april – Stellar Docks: Deep Space

10 april – Korean Drobe Flying Tour: Yumyeongsan

10 april – Quiz! Cat Proverbs Around the World

11 april – Vege Bubble Shoot – Prime Edition

11 april – Mortisomen

11 april – Big Buck Hunter – Ultimate Trophy

11 april – Mayhem Mail

11 april – Remix

11 april – Pets & Friends

11 april – Gun Spectre

12 april – Gladiators Simulator: The Champions of Liberty

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.