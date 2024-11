Turn-based RPG The Starbites onderweg naar de Switch

Ikinagames heeft The Starbites aangekondigd, een verhaal gedreven turn-based RPG. Naast dat de game op een aantal andere platformen zal verschijnen heeft het bedrijf aangegeven dat de game ook naar de Switch komt. Het zal daar ergens in 2025 op verschijnen, wanneer precies is helaas nog niet bekend gemaakt. Gelukkig kunnen we wel alvast een trailer bekijken. Deze vind je hieronder.

Het verhaal van The Starbites speelt zich af op een planeet die ‘BITTER’ heet. Na een galactische oorlog is er niet veel van de planeet over, maar toch leven Lukida en haar vrienden een aardig zorgeloos leven in Delight City, een veilige haven. Jij volgt het verhaal van Lukida, een scavenger die normaal in haar Mech naar stukken techniek en schatten zoekt in de woestijn om te kunnen overleven. Dit verander echter na een aanvaring met ‘The Oracle’. Plotseling krijgt ze te maken met vreemde gemuteerde Mecha’s, agressieve AI en andere vreemde fenomenen die overal op de planeet plaatsvinden. Ga op reis, leer nieuwe mensen kennen, verzamel informatie en ontrafel langzaam maar zeker de waarheid achter deze vreemde gebeurtenissen. Onderweg upgrade je je Mech met nieuwe stukken en vorm je een party met verschillende krachten vaardigheden om de vele vijanden die je tegenkomt de baas te kunnen zijn.