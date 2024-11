Mythwrecked: Ambrosia Island komt ook naar de Switch

Een tijdje geleden werd Mythwrecked: Ambrosia Island aangekondigd, een ‘exploration friendship adventure game’. De game werd allereerst aangekondigd voor Steam, maar komt ook naar de Switch. Dat hebben uitgever Whitehorn Games en ontwikkelaar Polygon Treehouse bekend gemaakt. Naast dit nieuws is er ook een releasedatum verschenen. De game zal vanaf 5 december te downloaden zijn in de Switch eShop. Benieuwd waar Mythwrecked: Ambrosia Island over gaat? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Mythwrecked: Ambrosia Island volg je het verhaal van backpacker Alex, die gestrand is op het mysterieuze Ambrosia Island. Wanneer ze de omgeving verkent merkt ze gelukkig al snel dat ze niet alleen is, al zijn de inwoners absoluut niet wat ze had verwacht. Het eiland blijkt namelijk bewoond te zijn door goden van de Griekse Pantheon. Maar er is iets vreemds aan de hand: geen van de goden kan zich herinneren wie ze zijn. Om haar weg terug naar huis te vinden zal ze haar best moeten doen deze excentrieke goden te leren kennen, en om hun te helpen hun herinneringen terug te krijgen.

Ervaar een non-linear verhaal en gebruik een radar genaamd de “Ambrosidex” om nieuwe goden te ontmoeten of objecten te vinden. Verken het eiland, ontdek nieuwe locaties en leer wat de goden over het eiland weten. Sommigen zullen je kunnen helpen met informatie, terwijl andere iets terughoudender zijn. Maar uiteindelijk kan iedereen een vriend gebruiken.