Op deze manier is Just Dance 2025 Edition gemaakt

Het officiële YouTube-kanaal van Just Dance heeft gisteren een video geüpload waarin te zien is hoe Just Dance 2025 Edition is gemaakt. Je zou misschien denken dat het niet zo moeilijk is, maar er komt veel meer bij kijken dan je denkt. Uiteraard begint alles bij het creëren van alle choreografieën, maar als dat eenmaal gebeurd is, dan is het Just Dance-team nog lang niet klaar. De coaches zullen in een green screen studio de dansjes perfect uit moeten voeren. Bovendien moeten dezelfde coaches ook worden voorzien van een gedetailleerde outfit met de juiste materialen, waarvan we er uiteraard een paar te zien krijgen in the making of van JD2025Edition.

Zo zien we in onderstaande video bijvoorbeeld de jurk die gemaakt is voor ”Call me Maybe” van Carly Rae Jepsen. Ook staat bijvoorbeeld de gitaar uit ”Un Poco Loco” van Disney•Pixar’s Coco even in de schijnwerpers. De werelden van Just Dance mogen evenals niet ontbreken. Deze worden na het samenstellen van een moodboard eerst in zwart-wit geschetst, waarna de kleuren voor de achtergrond worden uitgekozen. Als alle losse onderdelen klaar zijn, dan gaat weer iemand anders aan de slag om er één geheel van te maken.

Dit en nog veel meer kun je in onderstaande video bewonderen!

Hoe vond jij het om even in de studio te mogen kijken? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!