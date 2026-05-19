Unreal Engine 5 gaat mogelijk beter werken voor Switch 2

Het is geen geheim dat Unreal Engine 5 op zijn zachtst gezegd niet altijd even positief beoordeeld wordt. De games die ermee gemaakt worden zijn vaak qua performance niet echt uitstekend. Dit geldt eigenlijk voor alle platformen die de engine ondersteunt. Echter, met Unreal Engine 5.8 komt er een nieuwe versie van Lumen, de mechanics die licht renderen. Dit maakt Epic Games bekend.

Dit onderdeel is voor nu nog in beta, maar het zou een nieuwe versie van Global Illumination moeten toevoegen aan de mogelijkheden. Hieronder is er een afbeelding te zien van hoe dat er uit moet zien vergeleken met andere versies. Deze nieuwe versie moet 2x zo snel zijn als de hoge settings van de feature. Deze hoge settings zijn gemaakt voor 60fps op de PS5. De nieuwe settings, die erg dicht op de hoge settings lijken te zitten, zijn juist voor 60fps op moderne handhelds consoles. Hier valt de Switch 2 ook zeker onder.