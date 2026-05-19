Eindelijk een Engelse versie van Dragonite and the Special Delivery verschenen

Vorig jaar februari verscheen op de Japanse kanalen van Pokémon een animatievideo van iets minder dan een kwartier. Deze speciale animatie volgt Hana, een grote fan van een Dragonite die post bezorgt volgt haar droom om een Ace postbezorger te vinden. Terwijl ze aan het werk is komt ze een brief tegen zonder afzender en bezorgadres. Samen met Fuecoco zet ze alles op alles om de afzender te vinden en erachter te komen waar de brief naartoe gestuurd moet worden. Echter, het blijkt dat er nogal haast achter zit om de brief op tijd te bezorgen, gelukkig schiet haar idool te hulp. De animatie is hieronder te bekijken.