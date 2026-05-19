Street Fighter 6 krijgt twee nieuwe opties om te vechten

Op 28 mei verschijnt het personage Ingrid voor Street Fighter 6, dit personage is het laatste personage van het derde jaar aan updates, maar ze komt niet alleen. Zo heeft Capcom onthuld dat de game ook nog eens twee nieuwe modussen krijgt. Het gaat hier om Random Avatar Matches en Avatar Arcade Mode.

Bij de eerste modus wordt er een toegankelijkere manier gegeven voor Avatar Battles. In deze modus zijn alle levels en basis parameters vastgezet door levelsync, maar zijn wel de gauge limits en accessoire slots volledig vrij. Ook zijn alle master styles, special moves en Super Arts te gebruiken voor spelers om zo vrij hun eigen vechtstijl te ontdekken. Zeker door middel van verschillende vrij te spelen outfits kun je op die manier het helemaal je eigen ervaring maken.

Avatar Arcade laat je je avatar levels omhoog gaan met twee opties. Spar with a Master en Battle Tour. Beide opties zijn gevechten tegen CPU’s. De eerste optie laat de moves van de verschillende masters leren en hoe lastiger je het jezelf maakt des te sneller je leert. Bovendien zal een hogere moeilijkheidsgraad ook de items die je kunt verdienen verbeteren. In Battle Tour ga je verschillende reeksen gevechten af en kun je verschillende beloningen verdienen zoals verschillende eindes van oude Street Fighter-games.