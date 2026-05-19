Vang volgende week insecten in de Switch-versie van Kabuto Park

28 mei 2025 verscheen Kabuto Park op Steam. Vandaag is er door ontwikkelaar Doot en uitgever Seaven Studio aangekondigd dat precies een jaar na dato de Switch-versie zal uitkomen. Die brengt tevens een nieuwe manier van spelen met zich mee. Het is volgende week donderdag immers mogelijk om dankzij de gyroscope in de Joy-Con al zwaaiend insecten te vangen. De titel gaat voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank en is nu alvast vooraf te bestellen.

In Kabuto Park kruip je in de huid van de kleine Hana, die voor een maand haar zomer doorbrengt in het gelijknamige parkje. In de game staat het vangen van schattige insecten centraal. Echter zal je de beestjes ook moeten trainen, zodat je misschien wel het zomerkampioenschap van kevergevechten kan winnen! Dit doe je door je uitrusting te verbeteren, waardoor het mogelijk wordt om sterkere, glimmendere en zeldzamere kleine vriendjes te zoeken. Alles is verpakt in een lieflijk kort spelletje, dat ongeveer 2 tot 4 uur kan turen.

Ben je benieuwd geworden naar Kabuto Park? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!