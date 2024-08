Vliegtuigmaatschappij presenteert Pokémon-video

De veiligheidsinstructies in een vliegtuig. Tja, ze zijn belangrijk, maar ook nogal saai. Vooral wanneer je vaker hebt gevlogen, is het vaak lastig je aandacht erbij te houden. Japanse vliegtuigmaatschappij ANA heeft daar gelukkig een fantastische oplossing voor gevonden: een instructievideo met Pokémon! Een Farfetch’d legt zijn prei in de bagagecompartimenten, Machoke laat even zien waarom het belangrijk is je gordel te dragen, Jigglypuff werpt een vuile blik naar een reiziger die probeert te vapen … er komt van alles langs. Dit filmpje kun je dus ook prima op de bank kijken, puur voor de schattigheid. Wat is jouw favoriete Pokémoment?

But wait, there’s more!

Dit is niet de eerste keer dat ANA samenwerkt met Pokémon. Deze nieuwe video zal namelijk te zien zijn in hun Pikachu- en Eevee-vliegtuigen! Niet alleen zien deze er van de buitenkant fantastisch uit, maar ook in het interieur komt het Pokémon-thema terug. Daarnaast krijg je ook een speciale souvenir én kun je exclusieve merchandise aanschaffen tijdens je vlucht. Helaas zijn deze vluchten voor Europeanen niet zo makkelijk te bereiken: voor het dichtsbijzijnde vliegveld moet je naar Londen. Vanaf hier vertrekt de Eevee-vlucht naar het Japanse Haneda. Mocht je toch een beetje willen meegenieten, dan kun je op de website van ANA lezen wat voor Pokémon-features ze in de vluchten hebben verwerkt.