Reacties van Pokémon en LEGO over de samenwerking

Na een ongelukkig geplaatste video van LEGO Mexico was het officieel al onthuld, LEGO en Pokémon gaan samenwerken. Nu is er wat meer bekend gemaakt over wat we kunnen gaan verwachten. Ten eerste is het officieel een meerjarige samenwerking. LEGO zal dus meerdere jaren een licentie hebben en dat duidt op meerdere sets die beschikbaar komen.

Daarnaast hebben de bedrijven een opvallende opmerking gemaakt. Ze zeggen namelijk dat de samenwerking de wereld van Pokémon op unieke manieren tot leven zal gaan wekken. Nu heeft Pokémon al modellen met MEGA van Mattel gehad dus wat er uniek aan zal zijn moet nog blijken.

Verder hebben zowel de LEGO Groep als The Pokémon Company International op het nieuws gereageerd. Zo liet LEGO weten erg blij te zijn om te werken aan een merk met zo’n gepassioneerde fanbase.

“We zijn erg enthousiast om samen te werken met een merk dat zo’n gepassioneerde fanbase heeft als Pokémon. We kunnen ons gezamenlijke publiek blij maken met iets waar ze al lange tijd om vragen. We zijn ervan overtuigd dat de eindeloze mogelijkheden van de LEGO steen, gecombineerd met de spannende avonturen uit de Pokémon wereld, zal leiden tot een hele reeks nieuwe mogelijkheden voor zowel Trainers als bouwers.“~ Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer bij de LEGO Groep

The Pokémon Company verwacht bovendien dat de samenwerking goed moet passen omdat beide merken een goede match hebben op basis van creativiteit en verbeeldingskracht.

“De LEGO Groep en Pokémon delen sterke gemeenschappelijke waarden zoals verbeeldingskracht, creativiteit en plezier, wat deze samenwerking perfect maakt om unieke, betekenisvolle en boeiende manieren te bieden waarop Trainers de Pokémon wereld kunnen ervaren. We hebben samengewerkt met een geweldig team bij de LEGO Groep en hun toewijding en passie voor het project hebben geleid tot een innovatieve en baanbrekende samenwerking die fans zal verrassen en plezieren. We kunnen niet wachten op de reacties van zowel LEGO fans als de Pokémon community in 2026.” ~Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bij The Pokémon Company International

De bedrijven laten weten dat trainers hun verrekijkers in de gaten houden en hun Pokédex gereedmaken om de wereld van LEGO Pokémon te ervaren die in 2026 naar hen toe komt. Meer informatie zal hier verschijnen zodra bekend: www.lego.com/pokemon