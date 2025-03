[Update] LEGO Mexico maakt een fout en onthult Pokémon LEGO

Update: LEGO heeft een officiële pagina online gezet. Er is nog weinig op te zien, maar deze is hier te bezoeken.

Het gebeurt wel vaker, bedrijven zetten op social media iets te vroeg online. Zeker internationale bedrijven maken wel eens fouten met tijdzones. Zo ook LEGO Mexico die vandaag een nieuwe samenwerking onthulde. Vanaf 2026 zullen er namelijk Pokémon LEGO-sets verschijnen.

In een nu ondertussen verwijderd bericht teasen ze door middel van een staart van Pikachu de nieuwe samenwerking. Dit is opvallend want een andere maker van bouwsets, Mega Construx, had jarenlang de licentie voor Pokémon. We zullen dus alleen nog even moeten wachten op de nieuwe sets, maar gek is dat niet. Het is een perfecte manier om de 30ste verjaardag te vieren welke volgend jaar plaats vindt.

Wat voor sets we gaan krijgen en of deze ook interactief worden net als met Mario is onbekend. Het zal nu vooral afwachten zijn tot de officiële aankondiging vanaf LEGO. De gedeelde video was snel genoeg door mensen opgeslagen en is hieronder te bekijken.