[Review] Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch – Magisch!

Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch – Magisch!

Zo’n twee jaar geleden verscheen The witch of Ihanashi in Japan voor de pc. Op de console-versies moesten de Japanners wachten tot 2023. De visual novel werd over het algemeen lovend ontvangen en het verhaal werd geprezen. Eerlijk gezegd had ik geen westerse release verwacht en toch werd deze begin dit jaar onthuld. Aksys Games brengt op 22 augustus 2024 The witch of Ihanashi onder de nieuwe naam Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch uit. Of het verhaal daadwerkelijk zo goed is, lees je in onze review van Tales from Toyotoki.

Met deze visual novel ben je zo’n tien tot vijftien uur bezig. Heel lang is de game dus niet, maar daar is de prijs ook naar. De game heeft als adviesprijs €29,99 in de Nintendo eShop, wat een best schappelijke prijs is. Naast dat het verhaal niet heel lang is, zijn er ook geen verschillende eindes waarvoor je de game vaker zou willen spelen. Wel is er sporadisch een keuzemoment, maar die hebben eigenlijk nul invloed op het verhaal. Al met al is het goed te vergelijken met een dik leesboek.

Toyotoki

Op een dag krijgt Hikaru Nishime te horen van zijn tante dat hij moet verhuizen. Ze stuurt hem namelijk halsoverkop naar het eiland Toyotoki om bij zijn opa te gaan wonen. Eenmaal daar aangekomen wordt hij begroet door Akari. Hoewel zij zegt hem te kennen, gaat er bij hem geen belletje rinkelen. Desondanks begeleidt ze hem naar het huis van zijn opa. Hij verwacht natuurlijk hartelijk te ontvangen te worden, maar zijn opa blijkt er al een half jaar niet meer te wonen.

Nu helemaal alleen zoekt hij naar een plek om de nacht door te komen. In een veld met mais vindt hij een hutje. Een hutje dat veel te klein is om echt in te liggen. Toch probeert hij het en dan staat er opeens een vrouw. Zij heet Lilun en ze besluiten om elkaar te helpen en een leven op het eiland op te bouwen. Daarom kiezen ze er toch maar voor om bij zijn opa’s huis in te breken en dat als verblijfplaats te gebruiken. Al snel blijkt de mysterieuze Lilun meer te verbergen dan verwacht: ze is een heks.

Een handjevol personages

Het verhaal draait om slechts enkele personages. Dat klinkt wat weinig, maar het werkt wonderbaarlijk goed. Ik vroeg me alleen wel af en toe af waarom een bepaald personage toegevoegd was. Pas later ontdekte ik dan bepaalde drijfveren, waardoor ik ze ging waarderen en begreep waarom ze in dit verhaal thuishoren. Het heeft allemaal wat tijd nodig om op te bouwen. Dat merk je goed aan hoe het verteld wordt. In het begin weet je nog amper iets van waar de game heen gaat. Dat komt allemaal pas veel later wanneer je te maken krijgt met plotwendingen en wat nog meer. Vanwege spoilers laat ik het in het midden waar het allemaal naartoe gaat. En denk niet dat dit een luchtig verhaal gaat zijn. Het belangrijkste om te weten is dat er een hoop schuilgaat achter het verhaal en dat er mysteries zijn die ontrafeld moeten worden. Bovendien is het op momenten vrij zwaar en zit alles een stuk beter in elkaar dan verwacht.

Doordat er slechts enkele personages zijn is er ruimte om de diepte in te gaan en je volledig te laten meevoeren in hun wereld. De emoties van de personages zijn goed uitgewerkt en komen hard binnen. Ik zei al dat het vrij zwaar is en dat komt dus mede hierdoor. Ieder heeft ook zo zijn verleden en redenen om dingen te doen. En dan is onder andere Hikaru ook nog eens op zoek naar zichzelf.

Slechts deels ingesproken

Tales from Toyotoki is deels ingesproken in het Japans. Echter, Hikaru is volledig stil. Hij heeft als enige van de belangrijkste personages geen ingesproken stem. Op sommige momenten kan het daardoor voorkomen dat er in een gesprek helemaal geen geluid is. Persoonlijk had ik het mooier gevonden als alles ingesproken is. Al kan ik de beslissing goed begrijpen, omdat deze game niet door een groot bedrijf is gemaakt.

De art is heel uniek. Het lijkt haast handgetekend en past wat mij betreft goed bij de setting. Het eiland ligt afgelegen van de moderne wereld. Alles is wat ouderwetser. Daar passen die achtergronden goed bij. De personage zijn tevens vrij simpel. Het lijken net eenvoudige stripfiguren, maar ook dat past bij de setting. Daarbij bevat het een hoop charme. Vanaf het eerste moment weet het iets magisch te creëren.