Wasteland Waste Disposal komt naar de Switch

Een game over afvalverwerking klinkt misschien niet enorm aanlokkelijk, maar schrijf Wasteland Waste Disposal nog even niet af! Deze nieuwe game is onlangs aangekondigd door Kluk Digital en een Switch-release is meteen bevestigd. Een releasedatum blijkt voorlopig echter nog uit.

Wel kunnen we de eerste trailer alvast met je delen! Hierin zien we alvast wat gameplaybeelden om ons een idee te geven. Je bekijkt de video hieronder.

Wat weten we tot nu toe over Wasteland Waste Disposal? In deze game probeer jij het veranderende ecosysteem van een post-apocalyptische wereld te herstellen. Na de Megapocolypse – een combinatie van verschillende einde-van-de-wereld-scenario’s – is de hele wereld in een vervuilde woestenij veranderd. In je mobiele afvalverwerkingsfort trek je door de open wereld om samen met je bemanning het landschap om je heen te reinigen. Je reist door verschillende biomes, die worden geteisterd door bijvoorbeeld zure regen of radioactieve stormen. Klinkt gevaarlijk? Het is niet voor niets een survival crafting game natuurlijk. Terwijl jij ijverig te werk gaat, zul je het ecosysteem om je heen zien reageren op alles wat je doet. Langzaam maar zeker herstel je de wereld om je heen.

Niet alleen je omgeving heeft aandacht nodig, ook je voertuig/fort heeft upgrades en onderhoud nodig. En zo’n groot gevaarte, inclusief bemanning, vraagt natuurlijk ook om een goede leider. Jij hakt bij elke moeilijke beslissing de knoop door, en langzaam maar zeker creëer jij in Wasteland Waste Disposal de ultieme schoonmaakmachine. Gaat het jou lukken om het ecosysteem van de wereld te herstellen?