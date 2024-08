Deep Beyond komt naar de Switch

Ontwikkelaar Avix en uitgever Purple Tree hebben aangekondigd dat Deep Beyond naar de Switch komt. Deze game, een first-person interactieve thriller, is sinds mei dit jaar al te spelen via Steam. Daar is hij zeer positief ontvangen, en binnenkort kunnen we ook op de Switch met deze titel aan de slag. Vanaf 13 september zal de game te downloaden zijn via de Switch eShop. De trailer waarin dat werd bekend gemaakt kun je hieronder bekijken.

Deep Beyond is een kort verhaal waarin je in een wereld van mysterie en avontuur duikt. Je volgt het verhaal van Lily, een duiker die op zoekt gaat naar de geheimen van haar eigen verleden. Verken eeuwenoude wrakken, los lastige puzzels op en ontdek welk geheim er op de bodem van de oceaan schuilgaat. Lily wordt hierin bijgestaan door haar trouwe viervoeter Chester, je loyale compagnon en graag geziene aanwezigheid op de boot. Aangezien deze game grotendeels om het verhaal draait heeft alles volledige voice-acting en een prachtige omgeving, waarvoor het zelfs een award heeft gewonnen. Weet jij de geheimen bloot te leggen?