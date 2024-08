[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 34

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

My Lovely Empress

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 21 augustus 2024

My Lovely Empress is een Empire management sim, geïnspireerd door de Aziatische mythologie. In deze game speel je keizer Hong, de leider van het Crimson keizerrijk. Als Keizer ligt het leven van je onderdanen aan je voeten, eveneens hun hopen en dromen. Deze macht zorgt ervoor dat je de wereld aan je voeten hebt liggen, maar helaas is je hart leeg. Vlak nadat je moeder, de vorige Keizerin, is komen te overlijden verlies je ook diegene die het dichtst bij je staat. Jou welgeliefde vrouw en keizerin. Met geen andere keuze besluit je de hulp van de Yaoguai in te schakelen, verboden maar machtige wezens die in het noorden wonen.

Deze helpen jou keizerlijke problemen op te lossen en jouw macht kenbaar te maken, maar hebben ook nogal een verlangen naar menselijke zielen. In deze game is het je doel om het Crimson keizerrijk zo welvarend mogelijk te maken. Dat betekent in eerste instantie handel drijven met omringende landen en je volk tevreden houden, maar je zult ook wat meer… persoonlijke keuzes kunnen maken. Op het hoogtepunt van je welvaart kom je namelijk voor een afgrijselijke keuze te staan: Leven met alles wat je gecreëerd hebt, of je volk opofferen aan de Yaoguai om je geliefde te doen herleven. Welke keuze maak jij?

Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 22 augustus 2024

Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch is een Visual Novel die eerder in Japan uitkwam onder de naam ‘The witch of the Ihanashi’. Het verhaal gaat over Hikaru Nishime, die op jonge leeftijd zijn ouders heeft verloren. Sindsdien woont hij bij een familielid dat als zijn voogd fungeert. Wanneer zijn voogd hem vertelt dat hij bij zijn opa op het afgelegen Watayatoki moet gaan wonen, reist hij af naar dit dunbevolkte eiland. Maar eenmaal aangekomen, blijkt zijn opa daar helemaal niet te zijn. Als hij het eiland rondzwerft op zoek naar een slaapplek heeft hij geluk: hij ontmoet de heks Lilun. Zij heeft zo haar eigen redenen om naar het eiland te komen. De twee besluiten hun krachten te bundelen en samen hun eigen weg te banen. Benieuwd geworden naar dit magische verhaal? Hier kun je onze review lezen.

Verne – The Shape of Fantasy

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 22 augustus 2024

Verne – The Shape of Fantasy is een puzzle adventure game, hevig geïnspireerd door de verhalen van Jules Verne. Het verhaal speelt zich af in 1888, waar een heftige oorlog tegen de “Nation” bezig is. Deze oorlog dreigt het alternatieve land Hemera compleet te vernietigen, iets wat Jules Verne en Kapitein Nemo niet over hun kant kunnen laten gaan. In een wanhopige poging om hun wereld te redden gaan ze op zoek naar een eeuwenoude legende, “The Flame of Hephaestus.” Als je de legendes moet geloven is dit een artefact dat de kracht heeft de geschiedenis te veranderen. Zo zou deze kracht verantwoordelijk zijn voor de opkomst en ondergang van Atlantis. In Nemo’s onderzeeër gaan ze op pad, en onderweg komen ze ondenkbare wonderen en mysteries tegen. Maar niet alleen dat. Ook zal Jules het moeten opnemen tegen een entiteit wiens enige doel is de verbeelding van mensen weg te nemen…

Wat verder verschijnt in de week van 19 tot en met 25 augustus: