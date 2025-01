Winnaars DN Awards-giveaway bekend

Eind vorig jaar konden jullie allemaal weer jullie stem uitbrengen voor de beste game van het jaar. Inmiddels is de DN Award uitgereikt en konden we The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tot beste game van 2024 betitelen volgens onze community. Door mee te stemmen maakte je bovendien ook kans op een van de twee toffe Switch-games. We konden 2 deelnemers blijmaken met een prijs. Inmiddels zijn de winnaars bekend. We feliciteren @kim met Kingdom Come Deliverance Royal Edition én @jamienessa Farming Simulator Kids!



We vragen je om een mail met jouw adresgegevens te sturen naar info@dailynintendo.nl zodat we de prijs per post kunnen toesturen. Veel plezier met jullie prijs!