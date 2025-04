Gratis Switch 2 updates voor geselecteerd aantal Nintendo Switch games

Nintendo heeft aangekondigd gratis updates in de planning te hebben staan van een geselecteerd aantal Nintendo Switch games, om deze te verbeteren voor gebruik op de Nintendo Switch 2. Dit komt dus naast de zogenoemde ‘Nintendo Switch 2 Edities‘ die eerder tijdens de presentatie bekend werden gemaakt. In tegenstelling tot die edities zullen deze updates minder inhoud hebben, maar zijn dan wel weer gratis. Zo zal het gaan om updates die de performance verbeteren voor op de Switch 2, of bijvoorbeeld support toevoegen zodat GameShare gebruikt kan worden. De inhoud van deze updates is afhankelijk van de game.

Voor de volgende 12 games staan updates in de planning: