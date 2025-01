Nintendo reageert voor het eerst in maanden op Switch 2 leaks/geruchten

In 2023 had Nintendo al eens op wat leaks/geruchten gereageerd met de mededeling dat de informatie uit geruchten onjuist waren rondom de Switch 2. Sindsdien zijn er echter veel meer leaks met in ieder geval iedere week wel weer wat nieuws wat omhoog komt. Zo zijn alleen deze week al producten opgedoken bij retailers en zijn er accessoires getoond op CES.

Nu heeft Nintendo voor het eerst in tijden gereageerd op berichtgevingen. In Japan hebben ze tegen twee media outlets uitspraken gedaan. Zoals vertaald door Genki op X zegt Nintendo in essentie niet heel veel bijzonders. Alleen dat de producten die getoond zijn door Genki niet officieel zijn en dat Nintendo het bedrijf geen toegang tot hardware heeft gekregen.

Genki zegt bovendien opeens dat ze hun producten hebben gemaakt op basis van leaks in de industrie. Dat terwijl ze bij de onthulling erg zeker deden over dat alles klopt. Zo zeiden ze oorspronkelijk dat het 3D-model op basis van een echt model van de Switch 2 gebaseerd zou zijn.

Nintendo has also issued a statement to CNET Japan saying:



"The gaming hardware that Genki claims to be Nintendo hardware at CES is unofficial and was not provided to the company by Nintendo."https://t.co/jHr2j9sYLA