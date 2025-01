A Rite from the Stars: Remaster Edition komt volgende week naar de Nintendo Switch

Uitgever Artax Games en ontwikkelaar Flying Beasts Labs hebben een concrete releasedatum bekendgemaakt voor A Rite from the Stars: Remaster Edition. Vanaf 30 januari 2025 is de game digitaal te koop in de Nintendo eShop.

A Rite from the Stars: Remaster Edition is een verbeterde versie van de titel uit 2018. De game verscheen toen o.a. voor de PC. Deze versie is vanaf nul opnieuw opgebouwd en heeft daardoor verbeterde graphics en controls en opnieuw ontworpen puzzels. A Rite from the Stars: Remaster Edition is een 3D point-and-click-avonturengame. Centraal staat jonge Kirm en zijn reis van kind naar volwassene. Hij wordt bijgestaan door zijn ‘Guiding Star’ Hoku. Samen onderzoeken jullie het eiland Kaikala. Onderweg kom je bovennatuurlijke wezens en nieuwe compagnons tegen. Door met hen samen te werken verover je wijsheid, moed en spirituele paden. Afhankelijk van je keuzes resulteert het verhaal in een van zes verschillende eindes. De game kent 28 levels in 3 paden. De gameplay bestaat uit o.a. het oplossen van puzzels, het spelen van minigames en het verzamelen van collectibles. En dat allemaal in een prachtig vormgegeven wereld met op de achtergrond een prijswinnende soundtrack.

Benieuwd hoe de game eruitziet? Bekijk dan de officiële trailer hieronder!