Gerucht: Diablo 4 komt naar de Switch 2

Met de aankondiging van de Switch 2 is de geruchtenmolen rondom eventuele gamereleases voor de nieuwe console niet bepaald verminderd. Een grote naam die onlangs is opgedoken in een van deze geruchten is Diablo 4. Naar verluidt zou deze game een port voor de Switch 2 krijgen.

Dit beweert eXtas1s, een schrijver voor eXputer. In een recente video laat hij weten dat Diablo 4 op dit moment al in ontwikkeling is voor de Switch 2, en hij lijkt vrij zeker van zijn zaak. Sterker nog, hij sluit een release in 2025 niet uit. Een Diablo-release zou niet onwaarschijnlijk zijn, aangezien zowel Diablo II als Diablo III digitaal beschikbaar zijn op de huidige Nintendo Switch-generatie. Dat gezegd hebbende, moeten we het nieuws wel nog even met een korreltje zout nemen.

Naast Diablo 4 stipt eXtas1s ook de eerdere geruchten rondom Halo: Master Chief Collection en Flight Simulator aan. Daarmee lijken er steeds meer stemmen rond deze twee titels op te gaan. Een Switch 2-release voor beide wordt zo steeds iets waarschijnlijker. Eerder heeft eXtas1s met succes Game Pass-games geleaked, dus er is wel sprake van enige mate van betrouwbaarheid. Wellicht horen we meer tijdens de Nintendo Direct op 2 april.

Tot slot dropt hij nog een paar grote namen als potentiële Switch 2-kandidaten: Fallout 4, Starfield, Tekken 8 en Elden Ring. Dit is echter voornamelijk speculatie en is vooralsnog niet op insider-info gebaseerd. Hoewel het mooi zou zijn om deze namen op een Nintendo-console te zien, lijkt dat op dit moment nog een stuk onwaarschijnlijker dan Diablo 4, Halo: Master Chief Collection en Flight Simulator.

