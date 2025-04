[Review] Pilo and the Holobook – Een charmant puzzelavontuur

Op 10 april verscheen Pilo and the Holobook in de Nintendo eShop. Deze cozy game, uitgegeven door RedDeer.Games, is ontwikkeld door Mudita Games, een kleine indie-ontwikkelaar. Mudita Games is in 2024 opgericht door de vrienden Jérome Bodin en Frédéric Simon. Zij beogen games te maken die er prachtig uitzien en een positieve boodschap uitdragen én waar het gaat om rustgevend exploreren in plaats van vechten. Pilo and the Holobook is hun debuutgame. Samen werken zij er al sinds 2022 aan en na drie jaar ontwikkelen is hun project nu te spelen op de Nintendo Switch. Alle ingrediënten voor een geslaagde cozy game lijken aanwezig. Of dit puzzelavontuur de moeite waard is, lees je in deze review van Pilo and the Holobook!

Pilo en de Professor

Pilo and the Holobook draait zoals de titel al aangeeft om Pilo, een klein vosje. Hij is de nieuwsgierige leerling van wetenschapper Professor Chiron. Bij de start van de game ontvangt Pilo de nieuwste uitvinding van Professor Chiron, het zogenaamde Holobook. Als speler leer je dat het Holobook een encyclopedie-achtig boek is waarmee je voorwerpen kan scannen. En hoe leuk, het scannen levert een sticker van het voorwerp op, die je vervolgens in je Holobook plakt. Het is aan jou om met Pilo op reis te gaan langs alle planeten in het sterrenstelsel en je ontdekkingen te documenteren in je Holobook. Onderweg leer je van het bestaan van Teer, een substantie dat het ecosysteem van het sterrenstelsel bedreigt. Lukt het Pilo om het evenwicht te herstellen?

Een handgetekende cozy game

Wat meteen opvalt wanneer je de game opstart, is hoe prachtig het eruitziet. Deze cozy game is met veel aandacht gemaakt. Ik heb genoten van de handgetekende kleurrijke omgevingen en personages. Ook de muziek draagt bij aan de relaxte sfeer. Het is overduidelijk dat het in dit 2D-puzzelavontuur gaat om een positieve, ontspannen ervaring. De kern van de gameplay bestaat uit ontdekken, scannen, opdrachten voltooien en omgevingspuzzels oplossen. Er is geen tijdsdruk of tegenstander die je in een (baas)gevecht moet verslaan. Jij bepaalt het tempo van jullie ontdekkingstocht en dat is heel prettig.

Met het Holobook op ontdekkingstocht in sterrenstelsel XOP-642

De game begint met een duidelijke uitleg over het gebruik van het Holobook. Zo leer je dat je met het Holobook alles om je heen kan scannen. Elk voorwerp verschijnt vervolgens als sticker in je Holobook. De besturing is simpel en werkt prettig. Ik ben een speler die in alle hoekjes en gaatjes kijkt en elke sticker wil ontdekken, dus ik ben naar hartelust gaan scannen. Geen plekje was veilig voor mijn Holobook. Ik vond het leuk te merken dat het scannen op sommige momenten iets meer denkwerk vroeg. Door goed naar je omgeving te kijken ontdek je daardoor wat uitdagendere stickers.

Wanneer je op een planeet voldoende stickers verzameld hebt, ontvang je de zogenaamde planeetsticker. Dan wordt ook zichtbaar hoeveel stickers er op de betreffende planeet te behalen zijn en hoeveel je er al hebt (en dus ook nog mist). Zogenaamde gouden stickers (scans van speciale voorwerpen) zorgen ervoor dat je sneller de planeetsticker verkrijgt. De contouren van deze gouden stickers zijn al zichtbaar in je Holobook en helpen met zoeken naar het juiste voorwerp. Hoe verder je in het verhaal komt, hoe meer mogelijkheden het Holobook krijgt. Zo is het op een gegeven moment mogelijk om niet alleen je omgeving te scannen, maar ook het Teer tijdelijk te laten verdwijnen. Daarmee speel je dan weer nieuw te ontdekken plekken vrij.

Leuke omgevingspuzzels, helaas geen hints

Met het huis van Professor Chiron als ruimteschip reis je naar verschillende planeten, denk aan een woestijn, een bloemenplaneet of een vriendelijk ruimtewezen. Op elke planeet tref je een aantal omgevingspuzzels. Over het algemeen zijn die logisch en goed te doen. Alles in je omgeving is er met een reden, dus kijk goed rond en benut wat je ziet. Eén keer had ik alleen echt geen idee hoe ik mijn vier stickers van het Teer moest neerleggen zodat het de juiste afbeelding zou vormen. Dat heb ik online moeten opzoeken, omdat ik anders niet verder zou komen. In andere puzzelgames wil het spel nog wel eens hints geven of kun je zelf via het hulpsysteem een duwtje in de goede richting vragen. Dat kan hier helaas niet. Ik vond dat jammer omdat het een nuttige optie zou zijn geweest om het spel nog toegankelijker te maken. Bovendien draagt zo’n optie bij aan de stressvrije beleving. En dat is immers wat de makers beogen met deze game.

Een heerlijke ontspannen, maar korte ervaring

Het verhaal zelf is niet heel groots, maar dat doet niets af aan de ontspannen ervaring. De game bestaat uit vier hoofdstukken. Je volgt als speler de opdrachten die je krijgt en dat brengt je steeds verder. Een enkele keer ging het bij mij ‘mis’ toen ik een personage ontmoette die ik eigenlijk nog niet tegen had mogen komen. Door terug te gaan naar een andere planeet kon ik daar omheen spelen en de opdracht alsnog afronden. Naast het hoofdverhaal zijn er nog een paar extra quests. Maar stel je daar niet teveel van voor. Het zijn korte missies, waardoor je bijvoorbeeld meer te weten komt over een personage of een hulpmiddel vrijspeelt waarmee je Holobook een signaal geeft bij nog onontdekte voorwerpen. In mijn geval had ik daar weinig aan, omdat ik een behoorlijk eind op weg was met mijn stickerverzameling.

Na ongeveer vijf uur spelen rolde de eind credits over het scherm. Gezien de prijs van €12,99 had ik ook geen ellenlange game verwacht. Bovendien was het voor mij een prima lengte, omdat het scannen en verzamelen van stickers wel wat repetitief begon te worden. Deze cozy game is dan ook uitermate geschikt om te spelen op een druiligere middag.

Het menu had uitgebreider gekund

Pilo and the Holobook is alleen in het Engels te spelen, niet in het Nederlands. In het menu is het volume van de geluiden en muziek aan te passen. Wat ik miste was het kunnen aanpassen van de tekstgrootte. Linksboven in het scherm staan je opdrachten beschreven en soms zijn dat er meerdere onder elkaar. Door het kleine lettertype was dit af en toe moeilijk te lezen. Ook heb je niet de mogelijkheid om een gamesave te maken. Maar gezien de lengte van de game is dat misschien ook niet nodig. De game maakt daarentegen wel automatisch een gamesave wanneer je ervoor kiest om terug te gaan naar het titelscherm of wanneer je de game volledig af zou sluiten om later verder te gaan.

Al met al is Pilo and the Holobook een geslaagd debuut en een charmante cozy game. Ik heb genoten van de ontspannende gameplay en vooral van hoe mooi de game eruit ziet. Je merkt dat de ontwikkelaars er veel liefde in hebben gestoken. De positieve boodschap over vriendelijkheid en compassie liet mij dan ook met een goed gevoel de game afsluiten.

Mocht je na het lezen van deze review zin hebben om ook aan het stickeren te gaan, dan heb je geluk. Tot en met 8 mei is de game met een mooie korting voor slechts €5,99 te verkrijgen in de Nintendo eShop!