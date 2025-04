Team Avond wint Splatoon 3’s SpringFest

Afgelopen weekend vond in Splatoon 3 het SpringFest van 2025 plaats. Daarin streden drie teams om de overwinning. Iedere speler kon kiezen voor welk team diegene wilde strijden. Het team waarvoor je koos hing af van hoe je de volgende vraag beantwoordde: “Wanneer ben jij het actiefst? Ochtend, middag of avond?” Benieuwd welk team er heeft gewonnen? Lees dan snel verder!

Op de zaterdag werd als snel bekend dat team Avond de meeste prijsschelpen had verdiend tijdens de opwarmfase. Voor de rest van de uitslag moest gewacht worden op vandaag. Team Avond heeft zijn zegetocht voortgezet en heeft in alle categorieën behalve Pro gewonnen. Daarom is team Avond de overduidelijke winnaar van dit SpringFest!

Uitslag in cijfers

Prijsschelpen

Ochtend 34,32% 45p

Middag 30,98%

Avond 34,70% 90p

Stemmen

Ochtend 14,47%

Middag 16,96% 35p

Avond 68,57% 70p

Open

Ochtend 32,87%

Middag 33,36% 60p

Avond 33,77% 120p

Pro

Ochtend 33,94% 120p

Middag 32,21%

Avond 33,85% 60p

Driekleurengevecht

Ochtend 32,75% 90p

Middag 30,86%

Avond 36,39% 180p

Punten

Ochtend 255p

Middag 95p

Avond 520p

Voor welk team heb jij gestreden tijdens Splatoon 3’s SpringFest? Laat het ons weten in de reacties!