Nintendo vertelt waarom de Switch 2 controllers geen analoge triggers hebben

Nintendo kondigde eerder al aan dat de Switch 2 geen analoge triggers heeft. Nintendo heeft nu bekendgemaakt wat hier de reden van is. Tijdens een gesprek met VentureBeat vertelden Nintendo’s hardware leidinggevenden Kouichi Kawamoto en Tetsuya Sasaki dat ze soms te maken hadden met “zeer kieskeurige ontwikkelaars” en het team vond zelf ook dat “directe input” een betere optie was. Hieronder lees je wat quotes uit het interview.

Sasaki: “Aan de hardwarekant werkten we aan wat er van ons werd gevraagd. Er waren wat kieskeurige ontwikkelaars om ons heen die dit graag wilden. Dat is ook waarom we voor de sticks hebben gekozen”.

Kawamoto: “Als het aankomt op analoge triggers op de schouder knoppen dan zijn er voordelen, maar ook zeker nadelen. Je verliest wat reactiesnelheid bij analoge triggers. We hebben het overwogen en besloten dat directe input de betere optie was. Dat is waarom we deze beslissing hebben genomen”.

Zoals je leest moeten we het met de nieuwe Pro controller en Joy-Con’s dus weer met digitale triggers doen. De PlayStation en Xbox controllers gebruiken nu allebei analoge triggers. Dit is voor sommige genres, waaronder racegames, ook de geprefereerde optie onder gamers. Toch kiest Nintendo nog steeds voor digitale triggers. Ben jij teleurgesteld in dit nieuws of ben jij een voorstander van digitale triggers? Laat het ons weten in de reacties!