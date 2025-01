Accessoires voor de Switch 2 duiken op in Gamestop-systeem

De onthulling van de opvolger van de Nintendo Switch moet echt om de hoek staan, lang kan het niet meer duren. Nintendo heeft in elk geval bevestigd deze nog dit fiscale jaar te onthullen en inmiddels stromen er met de dag interessantere geruchten binnen. Vandaag zijn er verschillende accessoires voor de console opgedoken, deze staan in het systeem van de bekende winkel Gamestop. Zowel namen van de accessoires alsmede prijzen worden hier genoemd. Gamestop is zich ongetwijfeld volop aan het voorbereiden voor aankomende pre-orders zodra de nieuwe console uit de doeken is gedaan.

Het gaat om Reddit-gebruiker Opposite-Chemistry96, deze deelde vandaag een afbeelding die laat zien dat accessoire-SKU’s nu in het interne systeem van GameStop staan. Zo komen er onder andere versies van 256 GB en 512 GB voor microSD Express kaarten. Andere accesoires die erin staan zijn onder andere een Joy-Con-opladergrip, gaming-cases en schermprotectors. Er is geen releasedatum vermeld.

De uitgelekte afbeelding is hieronder te bekijken. En nu maar wachten tot die aankondiging eindelijk eens gaat komen!