Pokémon Presents voor Pokémon Day “gelekt” door Niantic

Op 27 februari is het weer tijd voor Pokémon Day. Dit jaarlijkse evenement is ter viering van de release van Pokémon Red en Green in Japan. Deze verschenen namelijk op 27 februari 1996. Pokémon wordt dus alweer bijna 29 jaar oud. Sinds 2021 gaat Pokémon Day gepaard met een Pokémon Presents presentatie waarin The Pokémon Company nieuws deelt rondom Pokémon. Niet alleen games komen aan bod, maar ook anime en soms ook producten als Pokémon TCG Classic.

Dankzij een datamine van Pokémon Go weten we nu dat er weer een Pokémon Presents aan zit te komen. De data van de game noemt namelijk de aankomende Go Tour in combinatie met Pokémon Presents en Pokémon Day. Een redelijke zekerheid dus dat er een aankondiging voor de Go Tour in de Pokémon Presents zit.

Nu is de Go Tour dit jaar rondom Unova, maar hier moet je niets achter zoeken. Dit is een terugkomend evenement en voorgaande jaren zijn de oudere generaties al geweest. Ook hoef je geen enorme verrassingen te verwachten aangezien er het weekend voor Pokémon Day al fysieke edities zijn in Los Angeles en New Taipei City.