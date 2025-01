Nintendo houdt vast aan hun planning

We kunnen iedere dag wel schrijven over de opvolger van de Nintendo Switch. Vandaag doet de voormalig lid uit het marketingteam een duit in het zakje.

Het fiscale jaar is bijna op z’n eind

Volgens Krysta Yang, voormalig werknemer bij de marketingafdeling van Nintendo, wordt er niet afgeweken van het plan. De afgelopen periode gonst het van de geruchten over de Switch 2. Van mogelijke controllers, tot beelden van de volledige console. Iedereen wacht vol smart op de officiële aankondiging van Nintendo zelf. Als we Krysta Yang moeten geloven zal Nintendo echter niet afwijken van de huidige strategie. Ondanks alle geruchten die soms vrij aannemelijk wordt er strak vastgehouden aan een specifieke datum.

Het enige wat we wel zeker weten is dat er binnen nu en drie maanden aan aankondiging zal zijn. Dat is een officieel statement geweest. Al het andere zullen we toch echt met een korrel zout moeten blijven nemen. Erover fantaseren kan natuurlijk altijd. We blijven alle informatie rondom de Switch 2 voor jullie verzamelen, dus houd de website goed in de gaten.