SEGA brengt ook Sonic X Shadow Generations naar de Switch 2

Tijdens de Direct gistermiddag was SEGA goed vertegenwoordigd als het gaat om de aankondiging van games die beschikbaar gaan komen voor de Switch 2. Zo werd duidelijk dat op launch day, 5 juni, Yakuza 0: Director’s Cut verschijnt. En uit de Partner Shizzle Reel bleek dat we ook Raidou Remastered, Puyo Puyo Tetris 2S en Two Point Museum mogen verwachten. Maar nu blijkt dat er nog een vijfde game voor de Switch 2 aankomt en dat is Sonic X Shadow Generations. Dat werd duidelijk uit een bericht op de officiële website van SEGA.

Sonic X Shadow Generations verscheen afgelopen oktober voor diverse platformen, waaronder de Nintendo Switch. Maar ergens in 2025 gaat er dus een ge-upgrade versie komen voor de Switch 2. SEGA geeft aan dat het gaat om verbeterde visuals en nieuwe bonus content. Maar het is voor nu gissen naar de details. Die worden op een later moment bekendgemaakt.

Kijk jij uit naar Sonic X Shadow Generations voor de Switch 2? Laat het ons weten in de reacties! En voor nu genieten we gewoon nog even van de launch trailer van de ‘gewone’ Sonic X Shadow Generations.