Alarmo heeft een 4.0.0-update ontvangen

In 2024 verscheen er een bijzonder nieuw product van Nintendo, de Alarmo. Dit product was geen game of console, maar een interactieve alarmklok met verschillende thema’s op basis van verschillende games. Ondertussen heeft de klok verschillende nieuwe features en thema’s gekregen door middel van updates. Vandaag is er een gloednieuwe update verschenen. Geen nieuw thema, maar wel een leuke nieuwe feature. Alle details kun je in de patch notes hieronder vinden.
Ver. 4.0.0
- De Alarm Scene selectie is voorzien van een update. Vanaf nu kies je eerst een game en daarna een scène in plaats van dat je meteen door alle scènes heen moet.
- “Shuffle Favorites” is toegevoegd. Je kunt Alarmo dagelijks laten wisselen uit een lijst van alle scènes die je als favoriet hebt gezet.
- Added “Shuffle Favorites” feature that shuffles your Alarm Scene each day from a list of scenes you’ve favorited.
- Verschillende verbeteringen aan de stabiliteit om de gebruikerservaring te verbeteren.