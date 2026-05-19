The Adventures of Elliot: The Millenium Tales proloog is gratis verschenen

Volgende maand verschijnt The Adventures of Elliot: The Millenium Tales. Deze gloednieuwe RPG van Square Enix verschijnt op 18 juni voor verschillende platformen. Zo komt die naar de Switch 2, pc, PS5 en Xbox Series S|X. Er verscheen eerder al een andere demo, maar nu kunnen spelers de vernieuwde game spelen. Na de demo is er naar feedback geluisterd die verwerkt is in het uiteindelijke product. Met deze nieuwe demo kun je de proloog spelen van het spel én wordt je opgeslagen data overgedragen naar het volledige spel.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is een gloednieuwe actie-RPG van de makers van OCTOPATH TRAVELER en BRAVELY DEFAULT. De titel combineert spannende actie-avonturen met verbluffende HD-2D-graphics. Het verhaal speelt het zich af op het continent Philabieldia dat wordt overspoeld door verschillende stammen van beesten. De mensen zijn zo goed als verdreven, maar worden op dit moment nog beschermd in het laatste koninkrijk Huther. De enige reden voor hun overleven? Een enkele spreuk. Wanneer er merkwaardige ruïnes worden ontdekt, besluiten de avonturier Elliot en zijn sidekick, het elfje Faie, om de gevaarlijke buitenwereld in te trekken. Ga op reis door vier tijdperken en geniet tijdens je tocht van intuïtieve, bevredigende gevechten vol actie.