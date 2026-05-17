Meer Nintendo LEGO-sets binnenkort uit de roulatie

Eerder deze week werd duidelijk dat de allereerste LEGO Legend of Zelda-set niet al te lang meer verkrijgbaar zal zijn. Het lijkt echter om meerdere Nintendo-sets te gaan.

LEGO-sets zijn meestal maar beperkte tijd verkrijgbaar, en de recente sets in het teken van verschillende Nintendo-franchises zijn hier geen uitzondering op. Naast de Great Deku Tree, valt voor een aardig lijstje LEGO-sets binnenkort het doek. Van al deze sets is de eerder genoemde Zelda-set met afstand de grootste – over het algemeen lijkt het voornamelijk om kleine sets te gaan. Al zit de Pirañha-plant er ook bij. Nintendo Life heeft een handig overzichtje gemaakt van welke sets er uit de roulatie gaan. Het gaat hier om de volgende franchises: Mario Kart, Super Mario en Animal Crossing. Voor deze laatste is onlangs toevallig een nieuwe set aangekondigd.

Kanttekening: deze sets zijn op de Amerikaanse en Britse LEGO-website op de ‘retiring soon’-pagina. Beschikbaarheid van sets kan per regio verschillen, dus het is niet uit te sluiten dat sommige sets in Nederland nog even verkrijgbaar blijven. Controleer dus altijd eerst even de Nederlandse website.