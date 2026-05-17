Retailers lekken volgende LEGO-set van Pokémon

Eerder dit jaar verschenen de eerste vijf sets van LEGO met de Pokémon-licentie. Zo verschenen er Pikachu, Eevee, de combo van Charizard, Venusaur en Blastoise, een gym badge set en een Pokémon Center. Die laatste twee waren gelimiteerde items die je kon krijgen bij aankopen. Echter, die sets zouden niet het einde van die reeks zijn. Er zijn verschillende geruchten geweest over komende sets, maar dit is de eerste waarvan het bestaan wordt erkent met foto door verschillende retailers.

Een aankomende set is er eentje van Arcanine. Deze bekende en geliefde Pokémon zal bestaan uit 1190 stukjes en is een model van de Pokémon net als bij Eevee en Pikachu. Dat blijkt uit een foto bij een Belgische retailer ook Amazon UK heeft het setnummer klaarstaan, maar nog zonder foto of prijs. Bij de Belgische retailer is de standaard prijs € 99,99. Ook is er nog geen releasedatum bekend.