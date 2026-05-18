Nintendo bevestigd aanwezigheid bij gamescom 2026

Hoewel het vroeger praktisch zeker was dat Nintendo aanwezig was bij gamescom, waren ze er afgelopen jaren enkele keren niet bij aanwezig. De Switch was toen praktisch op zijn einde en de Switch 2 nog niet aangekondigd. Zo waren de jaren 2022 en 2024 gekenmerkt door afwezigheid en in 2023 waren ze er in een gelimiteerde mate. Vorig jaar kwamen ze goed terug met onder andere Kirby Air Riders die er speelbaar was.

Nu is het dan bevestigd dat het bedrijf ook dit jaar weer in de hallen van gamescom te vinden zal zijn. Dit maakten ze bekend via het Duitse kanaal op X. Welke games er getoond zullen worden of wat ze verder gepland hebben voor het evenement wordt echter pas later bekend gemaakt.