Ascent DX komt naar Nintendo Switch

Metroidvania Ascent DX krijgt binnenkort een Nintendo Switch-versie. Volgens Sleepy Grove Games en Apskeppet komt deze op 20 augustus 2026 uit.

Sinds afgelopen jaar is Ascent DX verkrijbaar op Steam, waar deze bescheiden pixelgame zeer positief is ontvangen. Met zijn 64 x 64 pixelart en retromuziek neemt de game je mee door een avontuur dat begint wanneer je op een vreemde planeet crasht met je schip. Juist doordat de titel waarschijnlijk geen schoonheidsprijs zal krijgen voor het visuele aspect, bewijst ‘ie dat je dat helemaal niet nodig hebt om een intrigerende gameplay-ervaring te creëren.

Ascent DX zal digitaal verkrijgbaar zijn en zal je portemonnee slechts € 2,79 lichter maken. Benieuwd? Bekijk ook zeker even onderstaande trailer.